В Татарстане спасатели вытащили упавшего в погреб бродячего пса
В воскресенье, 15 сентября, в 10.25 в погреб частного дома на улице Луговой в поселке Песчаные Ковали Лаишевского района Татарстана провалилась крупная собака - метис немецкой овчарки. Пес был бродячий, и встревоженные владельцы домохозяйства позвали на помощь спасателей - сами они побоялись доставать пса из погреба.
Фото: МЧС Татарстана
На вызов откликнулись специалисты ЗПСО-2. Они, прибыв на месте происшествия, при помощи веревки извлекли из погреба бродячую собаку, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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