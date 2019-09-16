В Татарстане спасатели вытащили упавшего в погреб бродячего пса

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-16T18:15:45+03:00

Их позвали хозяева дома, которые побоялись сами доставать животное [фото]

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В воскресенье, 15 сентября, в 10.25 в погреб частного дома на улице Луговой в поселке Песчаные Ковали Лаишевского района Татарстана провалилась крупная собака - метис немецкой овчарки. Пес был бродячий, и встревоженные владельцы домохозяйства позвали на помощь спасателей - сами они побоялись доставать пса из погреба.

Фото: МЧС Татарстана

На вызов откликнулись специалисты ЗПСО-2. Они, прибыв на месте происшествия, при помощи веревки извлекли из погреба бродячую собаку, сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU