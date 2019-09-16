В Казани в подвал с четырехметровой высоты упал мужчина
ЧП произошло в пригороде столицы Татарстана в поселке Кояшлы на улице Кульбаш. По предварительным данным, 30-летний мужчина проводил работы в строящемся доме. Он стоял на лестнице высотой четыре метра, и по неосторожности упал с нее прямо в подвал.
Пострадавший потерял сознание и свидетели вызвали на место происшествия спасателей, а также медиков "скорой".
Спасатели Зонального поисково-спасательного отряда № 2 достали мужчину из подвала при помощи носилок, рассказали в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
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ИСТОЧНИК KP.RU
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