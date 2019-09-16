В Казани в подвал с четырехметровой высоты упал мужчина

СЕГОДНЯ 19:41 2019-09-16T19:41:44+03:00

Он выжил и был доставлен в больницу [фото]

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ЧП произошло в пригороде столицы Татарстана в поселке Кояшлы на улице Кульбаш. По предварительным данным, 30-летний мужчина проводил работы в строящемся доме. Он стоял на лестнице высотой четыре метра, и по неосторожности упал с нее прямо в подвал.

Пострадавший потерял сознание и свидетели вызвали на место происшествия спасателей, а также медиков "скорой".

Спасатели Зонального поисково-спасательного отряда № 2 достали мужчину из подвала при помощи носилок, рассказали в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

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ИСТОЧНИК KP.RU