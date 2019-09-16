2019-09-16T19:41:44+03:00
Происшествия

В Казани в подвал с четырехметровой высоты упал мужчина

Он выжил и был доставлен в больницу [фото]
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

ЧП произошло в пригороде столицы Татарстана в поселке Кояшлы на улице Кульбаш. По предварительным данным, 30-летний мужчина проводил работы в строящемся доме. Он стоял на лестнице высотой четыре метра, и по неосторожности упал с нее прямо в подвал.

Пострадавший потерял сознание и свидетели вызвали на место происшествия спасателей, а также медиков "скорой".

Спасатели Зонального поисково-спасательного отряда № 2 достали мужчину из подвала при помощи носилок, рассказали в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Набережных Челнах безработный решил выколоть ножом глаз у приятеля
В Казани до 31 октября продлили действие запрета на проезд по улице Гагарина
В Татарстане спасатели вытащили упавшего в погреб бродячего пса
Ограбившему офис микрофинансирования казанцу не помогла конспирация
В Татарстане прохожий спас из горящего дома пенсионеров
В казанском парке имени Урицкого обнаружили множество мертвых голубей
23 сентября в Казани соберутся главы разведслужб СНГ
В Набережных Челнах двух подозреваемых в хищении у банка «Открытие» 37 миллионов рублей отправили под домашний арест
В Татарстане живодеры расстреляли табун лошадей
ВТБ обеспечил бесплатное пополнение карт клиентам «Возрождения» в своих банкоматах
Решил обогнать и врезался в КАМАЗ: в ДТП погибли отец и его 10-летний сын
В Казани после ремонта загородные детские лагеря перейдут на круглогодичный режим работы
В Казани во время пожара отравился дымом мужчина
Правительство РФ выделило Татарстану еще 279,6 миллиона рублей на поддержку бизнесменов
В 2020-2021 годах в Казани могут открыть магазины, в которые нужно будет приходить со своими пакетами