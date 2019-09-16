Летом-2019 почти 60 тысяч казанских ребят отдохнули в детских лагерях
Всего было задействовано для этого 25 объектов
На их летний отдых из бюджета Татарстана было выделено 233 миллиона рублей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Летом-2019 почти 60 тысяч ребят смогли провести каникулы в 25 детских лагерях Казани. Юные жители столицы Татарстана побывали в 14 муниципальных и 11 учреждениях от предприятий.
Так, принимали школьников и четыре лагеря министерства молодежи Татарстана, один лагерь Минобрнауки республики и пять лагерей, расположенных на черноморском побережье. Часть ребят провела летние каникулы в 23 лагерях санаторного типа.
На отдых казанских детей в этом году из бюджета Татарстана было выделено 233 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU