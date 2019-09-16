2019-09-16T15:36:34+03:00
Общество

В Казани после ремонта загородные детские лагеря перейдут на круглогодичный режим работы

Лика ИСАЕВА
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Там строят новые жилые корпуса, клубы и веревочный парк.Там строят новые жилые корпуса, клубы и веревочный парк.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Благодаря финансовой поддержки программы капремонта загородных лагерей с начала 2019 года в Казани прошла реконструкция четырех из них - «Заречье», «Восток», «Молодежный» и «Юнитур». На это было выделено 470 миллионов рублей. После завершения ремонта пропускная способность там увеличится на 1 000 человек в сезон, заявили в мэрии города на совещании «деловой понедельник».

Так, уже капитально отремонтирован жилой корпус в «Заречье». За лето успели отдохнуть 480 ребят. Продолжит лагерь принимать детей и осенью. Также там благоустроят территорию, установят малые архитектурные формы, создадут площадку для торжеств и обновят уличное освещение. А к концу этого года построят еще один летний корпус на 36 мест и отремонтируют футбольный стадион.

Близится к завершению реконструкция лагеря «Молодежный», его в итоге сделают круглогодичным. Там заменили все коммуникации, организовали отопление во всех корпусах, для отопления купили котлы, починили столовую. Кроме того, там построили клуб. С 2020 года этот лагерь сможет принимать детей в круглогодичном режиме наряду с лагерем «Заречье».

В лагере «Восток» на замену четырем старым построены восемь корпусов. Сейчас дети там могут проживать в комнатах на пять человек. В зданиях имеется общая гостиная и душевые. Полностью ремонтные работы, в том числе и строительство современной столовой, клуба и благоустройство территории, завершатся там к лету 2020 года.

В свою очередь, 11 новых каркасов домиков были возведены в сезонном лагере «Юнитур». Там начат ремонт столовой и началось благоустройство территории, а к сезону 2020 года появится веревочный парк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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