2019-09-16T12:43:13+03:00
Недвижимость

Почти 2 миллиарда рублей потратят на подготовку к зиме коммунальщики Набережных Челнов

Из-за работ в рамках начала отопительного сезона 2019/2020 в городе пока без горячей воды остаются 23 дома
Олег ЛУГОВОЙ
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Тем временем из-за ремонта транзитных трубопроводов без горячей воды остаются 23 дома.Тем временем из-за ремонта транзитных трубопроводов без горячей воды остаются 23 дома.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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Во время совещания «деловой понедельник» в мэрии Набережных Челнов первый зам руководителя Исполкома Илья Зуев сообщил, что на подготовку городских объектов ЖКХ к отопительному сезону 2019/2020 планируется потратить 1миллиард 959 миллионов рублей.

Так, с 10 сентября в течение четырех дней в татарстанском автограде была проведена осенняя опрессовка. К концу прошлой недели в большинство домов горячая вода уже была возвращена. Без нее на утро понедельника, 16 сентября, пока остаются 23 многоэтажки. Задержка связана с ремонтом транзитных трубопроводов в их подвалах. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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