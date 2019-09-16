В Марий Эл обнаружили тело пропавшего мужчины с ружьем

СЕГОДНЯ 13:08 2019-09-16T13:08:28+03:00

О нем ничего не было известно с 11 сентября

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В республике с 11 сентября разыскивали 21-летнего местного жителя. Молодой человек ушел из дома и никого не предупредил, куда и как надолго он отправляется. Обеспокоенные родственники в итоги были вынуждены обратиться в полицию о его безвестном исчезновении.

Розыск молодого человека продолжался вплоть до 14 сентября, пока в лесу в Юринском районе Марий Эл не было обнаружено его тело с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежало охотничье ружье.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения ряда экспертиз проверяется версия – самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU