В Марий Эл обнаружили тело пропавшего мужчины с ружьем
В республике с 11 сентября разыскивали 21-летнего местного жителя. Молодой человек ушел из дома и никого не предупредил, куда и как надолго он отправляется. Обеспокоенные родственники в итоги были вынуждены обратиться в полицию о его безвестном исчезновении.
Розыск молодого человека продолжался вплоть до 14 сентября, пока в лесу в Юринском районе Марий Эл не было обнаружено его тело с огнестрельным ранением в голову. Рядом лежало охотничье ружье.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Марий Эл. - В настоящее время следователь выясняет все обстоятельства произошедшего. В ходе проведения ряда экспертиз проверяется версия – самоубийство.
ИСТОЧНИК KP.RU
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