В Татарстане, пытаясь потушить дом, мужчина получил ожоги 10% тела
Пожар в частном одноэтажном доме на улице Зеленой в Зеленодольске произошел в понедельник, 16 сентября, в 4.28. К приезду спасателей у строения уже вовсю горел чердак и внешняя обшивка соседнего гаража (дом размерами в плане 9х8 метров и гараж - 8х10). Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра.
Фото: МЧС Татарстана
Фото: МЧС Татарстана
62-летний мужчина, хозяин дома, попытался до приезда пожарных потушить огонь, но не сумел. Он получил 10% ожогов спины и плеча 1-2 степени. Его увезли в Зеленодольскую ЦРБ
- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
Фото: МЧС Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU
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