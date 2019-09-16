В Татарстане, пытаясь потушить дом, мужчина получил ожоги 10% тела

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-16T12:08:01+03:00

Его с места происшествия увезли в больницу [фото]

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Пожар в частном одноэтажном доме на улице Зеленой в Зеленодольске произошел в понедельник, 16 сентября, в 4.28. К приезду спасателей у строения уже вовсю горел чердак и внешняя обшивка соседнего гаража (дом размерами в плане 9х8 метров и гараж - 8х10). Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

62-летний мужчина, хозяин дома, попытался до приезда пожарных потушить огонь, но не сумел. Он получил 10% ожогов спины и плеча 1-2 степени. Его увезли в Зеленодольскую ЦРБ

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU