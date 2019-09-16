В Татарстане во время пожара погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-16T11:44:47+03:00

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Пожар в частном доме на улице Тургенева в Тетюшах начался в понедельник, 16 сентября, в 3.00. Огонь заметили соседи и позвонили в экстренные службы. К приезду пожарных дом был заполнен едким дымом. По словам местных жителей, внутри может находится 53-летняя хозяйка. На улице женщину никто не видел.

С огнем быстро справились - общая площадь пожара составила три квадратных метра. Горели вещи в комнате. Во время тушения там и было обнаружено тело хозяйки дома.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU