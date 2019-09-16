2019-09-16T09:14:55+03:00
Происшествия

Факел высотой в 3 метра: на заводе Нижнекамска произошел пожар

В этот раз обошлось без погибших и пострадавших
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Причины возникновения пожара в промзоне города выясняются.Причины возникновения пожара в промзоне города выясняются.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
Изменить размер текста:

В этот понедельник, 16 сентября, в 8.04 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в промышленной зоне Нижнекамска произошел пожар. На место происшествия спасатели выехали по 2-му номеру вызова.

По прибытию они установили, что горит нижняя часть ректификационной колонны – огненный факел достигал высоты в три метра. К счастью, пожар удалось быстро потушить. Открытое горение было ликвидировано уже в 8.36. Обошлось без погибших и пострадавших.

- Работали 17 единиц техники и 41 человек личного состава. На месте остаются две автоцистерны. Угрозы для населения Нижнекамска и окружающей среды нет. Причины возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24