Факел высотой в 3 метра: на заводе Нижнекамска произошел пожар

СЕГОДНЯ 09:14 2019-09-16T09:14:55+03:00

В этот раз обошлось без погибших и пострадавших

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В этот понедельник, 16 сентября, в 8.04 в экстренные службы Татарстана поступило сообщение о том, что в промышленной зоне Нижнекамска произошел пожар. На место происшествия спасатели выехали по 2-му номеру вызова.

По прибытию они установили, что горит нижняя часть ректификационной колонны – огненный факел достигал высоты в три метра. К счастью, пожар удалось быстро потушить. Открытое горение было ликвидировано уже в 8.36. Обошлось без погибших и пострадавших.

- Работали 17 единиц техники и 41 человек личного состава. На месте остаются две автоцистерны. Угрозы для населения Нижнекамска и окружающей среды нет. Причины возникновения пожара устанавливаются, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU