Лучший директор школы-2019 Татарстана живет в Набережных Челнах

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-16T09:02:15+03:00

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В Татарстане подвели итоги конкурса на получение денежного гранта «Лучший директор школы-2019». В это раз им стал руководитель гимназии №26 Набережных Челнов Андрей Сальников. Именно он и получил сертификат на 225 тысяч рублей.

Помимо него, лучшими среди остальных соискателей были названы пять его коллег из татарстанского автограда: Рамзия Зайнуллина (школ №56), Лейсан Мифтахова (школа №37), Марс Гафуров (школа №35), Гульнара Гарипова (пролицей №78), Эльмира Шарипова (кадетская школа №82). Каждый из них был удостоен гранта в 90 тысяч рублей. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

ИСТОЧНИК KP.RU