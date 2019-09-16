Лучший директор школы-2019 Татарстана живет в Набережных Челнах
В Татарстане подвели итоги конкурса на получение денежного гранта «Лучший директор школы-2019». В это раз им стал руководитель гимназии №26 Набережных Челнов Андрей Сальников. Именно он и получил сертификат на 225 тысяч рублей.
Помимо него, лучшими среди остальных соискателей были названы пять его коллег из татарстанского автограда: Рамзия Зайнуллина (школ №56), Лейсан Мифтахова (школа №37), Марс Гафуров (школа №35), Гульнара Гарипова (пролицей №78), Эльмира Шарипова (кадетская школа №82). Каждый из них был удостоен гранта в 90 тысяч рублей. Сообщает управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Новости образования»