2019-09-15T18:01:15+03:00
Общество

В Татарстане в одном из сел введен карантин по бешенству

Опасную болезнь обнаружили у животных в Мордовской Ивановке Лениногорского района
Лика ИСАЕВА
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Карантин по бешенству ввели в Лениногорском районе республикиКарантин по бешенству ввели в Лениногорском районе республикиФото: Из материалов пресс-службы
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В селе Мордовская Ивановка в Лениногорском районе Татарстана введен карантин по бешенству с 13 сентября. Указ о введении карантина подписал президент республики Рустам Минниханов.

- Установить карантин в связи с неблагополучным по заболеванию бешенством животных на территории села Мордовская Ивановка Лениногорского района Республики Татарстан, — сообщается в документе. - На время действия ограничительного режима запрещено торговать домашними животными и вывозить их за пределы соответствующей территории, отлавливать для вывоза диких животных, убивать на мясо больных животных и использовать их молоко, а также продавать и использовать в пищу молоко здоровых животных без пастеризации, вывозить недезинфицированные шкуры и шерсть.

В случае, если со дня смерти от бешенства последнего зараженного животного пройдет два месяца, и новых случаев не будет зарегистрировано, то при выполнении необходимых мероприятий Главным управлением ветеринарии Кабмина Татарстана карантин будет отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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