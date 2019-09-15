В Татарстане в одном из сел введен карантин по бешенству

СЕГОДНЯ 18:01 2019-09-15T18:01:15+03:00

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В селе Мордовская Ивановка в Лениногорском районе Татарстана введен карантин по бешенству с 13 сентября. Указ о введении карантина подписал президент республики Рустам Минниханов.

- Установить карантин в связи с неблагополучным по заболеванию бешенством животных на территории села Мордовская Ивановка Лениногорского района Республики Татарстан, — сообщается в документе. - На время действия ограничительного режима запрещено торговать домашними животными и вывозить их за пределы соответствующей территории, отлавливать для вывоза диких животных, убивать на мясо больных животных и использовать их молоко, а также продавать и использовать в пищу молоко здоровых животных без пастеризации, вывозить недезинфицированные шкуры и шерсть.

В случае, если со дня смерти от бешенства последнего зараженного животного пройдет два месяца, и новых случаев не будет зарегистрировано, то при выполнении необходимых мероприятий Главным управлением ветеринарии Кабмина Татарстана карантин будет отменен.

ИСТОЧНИК KP.RU