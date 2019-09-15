В Татарстане иномарка вылетела в кювет, погибла пассажирка

СЕГОДНЯ 17:12 2019-09-15T17:12:33+03:00

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Авария с участием иномарки ХYUNDA IX55 произошла 15 сентября в 8.20 на 39 километре автодороги Актаныш-Поисеево в Актанышском районе республики. По предварительным данным 53-летний водитель иномарки на скорости не справился с управлением и вылетел в кювет встречного направления, где опрокинулся.

- В результате аварии пострадавшего водителя на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в БСМП Набережных Челнов, от полученных травм скончалась пока неизвестная пассажирка, - сообщили в МВД Татарстана. - Автомобиль получил сильные повреждения по всему кузову иномарки.

ИСТОЧНИК KP.RU