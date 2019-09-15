В Чувашии "пьяная" женщина-водитель врезалась в дерево, удирая от ДПС

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-15T16:17:18+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 сентября в 20.00 возле деревни Кюстюмеры Вурнарского района республики. По предварительным данным, 46-летняя женщина-водитель «Рено Логан» проигнорировала требование сотрудников ДПС УГИБДД МВД Чувашии остановиться. Она прибавила скорость и попыталась уехать от патрульного экипажа. Уходя от преследования наряда ДПС, женщина не справился управлением на повороте. Ее иномарка вылетела в кювет.

- По предварительным данным, водитель была не пристегнута ремнем безопасности, - сообщили в МВД Чувашии. - До приезда бригады "скорой" инспекторами ГИБДД ей была оказана первая доврачебная помощь.

Уловив алкогольное амбрэ, водитель от прохождения медосвидетельствования отказалась. С травмами различной степени тяжести ее доставили в больницу.

Выяснилось, что с начала года ее уже пять раз штрафовали за превышение скорости. Сейчас на нее составили административные материалы за отказ от прохождения медосвидетельствования лицом, лишенным права управления; за управление ТС лицом, лишенным специального права и за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU