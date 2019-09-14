2019-09-14T11:17:42+03:00
Звезды

В Казани прошло награждение премии «Звездный билет» 2019

Ее обладателями стали Артемий Леонтьев и Рушан Крылов
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Казани.Фото: пресс-служба мэрии Казани.
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Накануне в Казани в рамках XIII литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» прошла церемония награждения лауреатов премии «Звездный билет» 2019.

В номинации «проза» победил член союза писателей Москвы и русского ПЕН-центра Артемий Леонтьев. Награду ему вручил Заслуженный работник культуры, президент русского ПЕН-центра и альманаха «Метрополь», лауреат литературных премий Евгений Попов.

А победу в номинации «музыка» одержал лауреат международного конкурса «Гнесин-джаз», международного конкурса имени Олега Лундстрема, регионального конкурса «Джазовая капель» Рушан Крылов. Юному дарованию награду вручили российский музыкант Андрей Макаревич и джазовый пианист Евгений Борец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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