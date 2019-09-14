14 сентября в Казани пройдет рок-фестиваль под открытым небом
Он состоится в поселке Привольный в Советском районе города
Начало мероприятия запланировано на 18.00.Фото: Алина НИЗАМОВА
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14 сентября в столице Татарстана пройдет рок-фестиваль под открытым небом. Площадка для концерта разместится на улице Фиалковая в поселке Привольный Советского района города.
На open air для любителей такого музыкального направления, как рок, выступят шесть музыкальных коллективов Казани и гости из Йошкар-Олы: «Равновесие», «Ветер», «Шиномонтаж», Носков band, Silfred Crew, Mojo Shuffle.
Вход на концерт свободный для всех желающих, начало мероприятия запланировано на 18.00, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU