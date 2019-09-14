Бывшему тренеру «Ак Барса» вручили орден от Путина

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-14T09:11:16+03:00

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«Ак Барс» перед первым домашним матчем в новом сезоне с «Металлургом» под своды «Татнефть Арены» поднял именной стяг своего Зинэтулы Билялетдинова. Главный тренер, с которым казанцы 4 раза становились чемпионом России, стал почётным гостем на игре.

Именной стяг.Фото: Алина НИЗАМОВА

Также председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин вручил Билялетдинову орден «За заслуги перед Отечеством IV степени». Указ о награждении подписал президент России Владимир Путин.

− У меня сегодня есть хорошая возможность поблагодарить болельщиков за поддержку, которую я ощущал в течение многих лет. Награда – это не только моя заслуга, но и всех нас. Спасибо всем ребятам, с которыми мне посчастливилось работать. Я счастливый тренер, у меня были классные ребята, они всегда были преданы хоккею и честны. Нашей команде я хочу пожелать успехов, удачи и больших побед, - сказал Зинэтула Билялетдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU