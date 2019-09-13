«Ростелеком» поддержит финалистов конкурса «Цифровой прорыв»

13 Сент. 19:38 2019-09-13T19:38:01+03:00

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Компания «Ростелеком» стала официальным партнером всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках партнерского соглашения компания сформирует задания для участников финала по разработке инновационных цифровых решений для рынка услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения.

Финал конкурса пройдет с 27 по 29 сентября в Казани в формате 48-часового хакатона. Ожидается, что он станет самым масштабным хакатоном Европы — в нем примут участие около 3 000 человек. Региональный этап конкурса прошел с 8 июня по 28 июля в 40 российских городах.

«Ростелеком» выступит учредителем одной из двадцати номинаций финала, в рамках которой участники будут решать задачи для ИКТ-отрасли. Лучшие проекты компания может интегрировать в свои бизнес-процессы.

- Мы делаем ставку на развитие цифровых сервисов и постоянно ищем новые способы улучшить пользовательский опыт наших клиентов. Партнерство с «Цифровым прорывом» для нас - это возможность поработать с талантливыми специалистами страны над задачами компании и в сжатые сроки получить максимально широкий диапазон вариантов решения задач. Думаю, что наш обмен опытом в рамках хакатона будет полезен не только командам, но и экспертам «Ростелекома». Кроме того, лучших специалистов, принявших участие в финале, мы пригласим на работу в компанию, - отметил старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.

- Для участников конкурса поддержка крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений - компании «Ростелеком» - это отличный шанс заявить о себе и совершить карьерный рывок всего за 48 часов. Компания находится на передовой цифровых технологий, и мы очень гордимся, что вместе с партнером расширяем границы возможного для наших финалистов, - прокомментировал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

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ПАО «Ростелеком» - крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Услугами компании пользуется свыше 13,0 млн абонентов, платного ТВ — 10,2 млн, из них свыше 5,4 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ». «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России. На конкурс было подано 66 474 заявки из всех регионов страны.

К тестированию были допущены 37 566 зарегистрированных участников, из них 19 203 человека подтвердили свои компетенции. Отборочный этап проходил по трем направлениям: информационные технологии, дизайн, управление проектами и бизнес-анализ.

Очные мероприятия прошли в 40 городах России в формате хакатонов, где за 36 часов специалистам в сфере информационных технологий, дизайнерам и управленцам в командах необходимо было создать прототипы цифровых продуктов.

По результатам конкурса участники смогут запустить бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны, выиграть денежный приз для команды в размере 500 000 рублей, а также получить грант от Фонда содействия инновациям на развитие своего проекта. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным программам в «Мастерской управления «Сенеж» - образовательном центре АНО «Россия - страна возможностей».

В экспертный совет и состав жюри конкурса «Цифровой прорыв» входят представители таких крупных компаний как «Ростелеком», Госкорпорация «Росатом», «Mail.ru Group», «МегаФон», «МТС» и др.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия - страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ. Junior».