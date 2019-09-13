Минэкономики Татарстана: в республике зарегистрировано уже более 29 тысяч самозанятых

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-13T18:27:42+03:00

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Как подсчитали в Минэкономике Татарстана, к настоящему моменту в республике в качестве самозанятых официально зарегистрировались более 29 тысяч человек.

Большинство из них проживает в Казани - 8 753 самозанятых, на втором месте Набережные Челны – 2 631 человек, далее идет Нижнекамский район - 1 165 человек, после Альметьевский район – 1 111 человек, замыкает же этот топ-5 Зеленодольский район с 1 097 зарегистрированными самозанятыми.

При этом в ведомстве установили, что в эту категорию в своем большинстве попали именно таксисты, а на втором и третьем месте здесь те, кто сдает в наем жилье и занимается консультациями. Зарегистрировались в качестве самозанятых в Татарстане и репетиторы, программисты, а также осуществляющие свою деятельность в сфере рекламы и маркетинга.

ИСТОЧНИК KP.RU