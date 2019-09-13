Экс-главу Татагропромбанка будут судить за ущерб в 43 миллиона рублей
Бывшего исполняющего обязанности председателя правления Татагропромбанка обвиняют в злоупотреблении полномочиями, причем еще каком – речь идет об ущербе на сумму свыше 43 миллионов рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2017 года банкир от имени Татагропромбанка заключил договор о передаче кредитного долга фирмы «БиТиеЛ» компании «Чистопольская заря». Последняя организация, как и сам банк, в начале прошлого года обанкротились.
Вот и посчитали, что банкир нанес своими действиями кредиторам финансового учреждения тот самый ущерб, превышающий сумму в 43 миллиона рублей.
- Свою вину банкир не признал. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. После вручения ему обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU