14 сентября в четырех парках Казани пройдут ярмарки добра

СЕГОДНЯ 17:31 2019-09-13T17:31:34+03:00

Собранные с продажи школьных поделок деньги пойдут на помощь нуждающимся детям

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В эту субботу, 14 сентября, ярмарки пройдут добра в четырех парках Казани: «Крылья Советов», им.Урицкого, «Калейдоскоп» и на бульваре по улице Фучика.

Там можно будет купить поделки и сладости, сделанные школьниками. Собранные деньги пойдут на помощь нуждающимся детям

Кроме того, в день завершающий осеннюю неделю добра в парках намечено проведение мастер-классов, розыгрышей и концертов.

Например, на бульваре по улице Фучика пришедших на ярмарку будут встречать ростовые куклы, а в парке им.Урицкого всех угостят бесплатным мороженым. Ярмарки добра пройдут с 10.00 до 13.00.

ИСТОЧНИК KP.RU