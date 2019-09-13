14 сентября в четырех парках Казани пройдут ярмарки добра
В эту субботу, 14 сентября, ярмарки пройдут добра в четырех парках Казани: «Крылья Советов», им.Урицкого, «Калейдоскоп» и на бульваре по улице Фучика.
Там можно будет купить поделки и сладости, сделанные школьниками. Собранные деньги пойдут на помощь нуждающимся детям
Кроме того, в день завершающий осеннюю неделю добра в парках намечено проведение мастер-классов, розыгрышей и концертов.
Например, на бульваре по улице Фучика пришедших на ярмарку будут встречать ростовые куклы, а в парке им.Урицкого всех угостят бесплатным мороженым. Ярмарки добра пройдут с 10.00 до 13.00.
ИСТОЧНИК KP.RU