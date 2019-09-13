На «Аксенов-фесте-2019» в Казани показали эпизоды фильма «Зулейха открывает глаза»

СЕГОДНЯ 18:56 2019-09-13T18:56:03+03:00

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В Казани на «Аксенов-фесте-2019» показали эпизоды 8-серийного фильма «Зулейха открывает глаза», который сняли по одноименному роману татарстанской писательницы Гузель Яхиной. Просмотр прошел накануне в КДК им.Ленина. Зрителям показали моменты из режиссерской версии картины.

– Это была большая ответственность для меня – взяться за такой материал. Мы очень старались не подвести Гузель и не испортить книгу. Это была одна из наших важных задач – экранизировать книгу, максимально передать ее настроение. Надеемся, что нам это удалось, – заявил режиссер картины Егор Анашкин.

ИСТОЧНИК KP.RU