Ресторанную «гильотину» от главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина испытают в Казани

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-13T16:19:10+03:00

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Минэкономразвития России предложило протестировать ресторанную «гильотину» в Москве, Калининграде и Казани.

Речь идет о документе, названном «Белой книгой». В нем будут отсечены устаревшие и несуразные в разрезе современности требования норм СанПиНа к объектам общепита, за которые бизнесмены получают нагоняй от контрольно-надзорных органов.

- Давайте вместе искать компромиссы. Но уже много абсурдного мы не взяли в книгу. Например, в текущих требованиях прописано, какая доля секунд должна уходить на уборку помещений. На мытье полов - 1,33 мин на кв. м., для протирания полов - 0,856 мин на кв.м и для подметания полов - 0,686 мин на кв.м. Всем бы поучится такому тайм-менеджменту, но это явно не дело надзорных органов, - написал на своей соцстранице глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Все это пока соответствует распоряжению российского премьера Дмитрия Медведева уменьшить необоснованно завышенные требования к предпринимателям.

Так, например, в выложенной на обсуждение «Белой книге» присутствуют требования к общепиту по выбору помещений, работе с оборудованием, персоналом и продуктами. Утверждается, что они составлялись вместе рестораторами.

Пока документ на стадии обсуждения, но потом он на официальном уровне станет обязательным как для бизнесменов, так и для проверяющих органов. В Казани, как и в других пилотных городах, ресторанную «гильотину» от Максима Орешкина могут начать испытывать уже с 1 января 2020 года. Полученные результаты станут основанием для принятия решения распространить действие «Белой книги» по всей России с 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU