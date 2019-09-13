В Казани из автобуса на ходу выпали мать и ее 6-летняя дочка

СЕГОДНЯ 14:35 2019-09-13T14:35:23+03:00

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12 сентября в 12.50 в Советском районе Казани на остановке "Файзи", что на проспекте Победы, по предварительным данным, 38-летний водитель автобуса маршрута №33, грубо нарушил правила дорожного движения - не закрыл двери и начал движение. В результате этого из салона выпали 40-летняя женщина и ее 6-летняя дочка

- В результате аварии женщина и ребенок получили травмы различной степени тяжести. Их с места дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу, - сообщили в ГИБДД Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU