В Казани из автобуса на ходу выпали мать и ее 6-летняя дочка
12 сентября в 12.50 в Советском районе Казани на остановке "Файзи", что на проспекте Победы, по предварительным данным, 38-летний водитель автобуса маршрута №33, грубо нарушил правила дорожного движения - не закрыл двери и начал движение. В результате этого из салона выпали 40-летняя женщина и ее 6-летняя дочка
- В результате аварии женщина и ребенок получили травмы различной степени тяжести. Их с места дорожно-транспортного происшествия доставили в больницу, - сообщили в ГИБДД Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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