В Казани во время пожара в многоэтажке пострадал пенсионер

СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-13T13:51:03+03:00

Пожарным удалось эвакуировать из опасного места двух человек

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Пожар в однокоматной квартире в пятиэтажке на улице Батыршина в Кировском районе столицы Татарстана произошел 13 сентября в 0.49. По предварительным данным, загорелась мебель на четвертом этаже. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.

Едкий дым заполонил подъезд, и двух человек с верхнего этажа по лестнице пожарным пришлось выводить при помощи масок спасаемого.

- В результате пожара пострадал 62-летний пенсионер, с отравлением продуктами горения он госпитализирован в БСМП, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU