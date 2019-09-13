В Казани во время пожара в многоэтажке пострадал пенсионер
Пожар в однокоматной квартире в пятиэтажке на улице Батыршина в Кировском районе столицы Татарстана произошел 13 сентября в 0.49. По предварительным данным, загорелась мебель на четвертом этаже. Общая площадь пожара составила четыре квадратных метра.
Едкий дым заполонил подъезд, и двух человек с верхнего этажа по лестнице пожарным пришлось выводить при помощи масок спасаемого.
- В результате пожара пострадал 62-летний пенсионер, с отравлением продуктами горения он госпитализирован в БСМП, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
ИСТОЧНИК KP.RU
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