Концерт силами местных талантов: В Казани состоится рок-фестиваль под открытым небом
В мероприятии будут участвовать шесть музыкальных коллективов из Казани и Йошкар-Олы
Фото: мэрия Казани.
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14 сентября в Казани состоится рок-фестиваль. На open air, который пройдет в поселке Привольный на улице Фиалковая, выступят 6 музыкальных коллективов Казани и Йошкар-Олы.
Любители рока насладятся выступлениями групп «Равновесие», «Ветер», «Шиномонтаж», Носков band, Silfred Crew, Mojo Shuffle.
- Вход на концерт свободный, начало запланировано на 18.00, - сообщили организаторы мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU