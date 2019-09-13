Концерт силами местных талантов: В Казани состоится рок-фестиваль под открытым небом

СЕГОДНЯ 12:35 2019-09-13T12:35:08+03:00

В мероприятии будут участвовать шесть музыкальных коллективов из Казани и Йошкар-Олы

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14 сентября в Казани состоится рок-фестиваль. На open air, который пройдет в поселке Привольный на улице Фиалковая, выступят 6 музыкальных коллективов Казани и Йошкар-Олы.

Любители рока насладятся выступлениями групп «Равновесие», «Ветер», «Шиномонтаж», Носков band, Silfred Crew, Mojo Shuffle.

- Вход на концерт свободный, начало запланировано на 18.00, - сообщили организаторы мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU