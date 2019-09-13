2019-09-13T12:24:39+03:00
Спорт

Опустит ли "Ак Барс" "Магнитку" на самое дно? Казанские хоккеисты готовятся к первому матчу на родном льду

Этот поединок станет 51-м в противостоянии между соперниками
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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13 сентября казанский "Ак Барс" проведет свой первый матч на домашнем льду в нынешнем сезоне. В гости к подопечным Дмитрия Квартальнова наведается магнитогорский "Металлург".

"Магнитка" пока считается главным разочарованием на старте сезона. После 5 матчей магнитогорцы набрали лишь 3 очка и занимают предпоследнее место в восточной конференции. Кроме того, уже на старте сезона руководство "Магнитки" решило поменять главного тренера. Вместо Йозефа Яндача команду возглавил Илья Воробьев.

Казанцы пока сыграли лишь три матча, одержав победы в двух из них. Пока казанцы восьмые на Востоке, но в случае победы могут подняться вверх, а соперника опустить на самое дно турнирной таблицы.

− Сильный, хороший соперник: мы знаем эту команду и её силу, поэтому готовились и разговаривали. Здесь нужно, прежде всего, дисциплина и самоотдача, чтоб не захлестнули эмоции первой домашней игры. Мы это тоже понимаем, нужно, чтобы ребята не перегорели, играли строго – у соперника достаточно хороших игроков, которые могут наказать за любую ошибку. Очень хорошая у них вратарская линия, будет тяжело её взломать, - поделился мнением тренер казанской команды Игорь Горбенко.

В рамках КХЛ "Ак Барс" и "Металлург" провели между собой 50 матчей. пока небольшой перевес на стороне "барсов", одержавших 26 побед. Сегодняшний матч на "Татнефть Арене" стартует в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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