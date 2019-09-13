В Татарстане сгорел дом вместе с хозяином

СЕГОДНЯ 12:13 2019-09-13T12:13:40+03:00

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В Буинском районе республики в четверг, 12 сентября, произошел пожар, во время которого погиб мужчина. Огонь в доме 34-летнего мужчины, проживающего на улице Садовой в деревне Русские Кищаки, заметили соседи и вызвали пожарных. Еще до приезда огнеборцев они попытались потушить огонь, но не смогли. Никто из односельчан не увидел рядом с домом и владельца, криков о помощи тоже не слышали.

К приезду огнеборцев дом полыхал открытым огнем. Строение сгорело полностью. Когда с пламенем удалось справиться, во время разбора завалов обнаружили тело погибшего мужчины.

- Общая площадь пожара составила 48 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU