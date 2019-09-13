От 55 и старше: В Казани выберут лучших водителей со стажем

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-13T11:59:20+03:00

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В Казани выберут лучшего опытного водителя. Так, в столице республики пройдет ежегодный городской отборочный этап конкурса водительского мастерства, посвященный Дню пожилого человека.

Участникам сначала предстоит продемонстрировать знание правил дорожного движения, где проверка будет аналогичной сдаче квалификационных экзаменов на право управления транспортом. Затем они покажут навыки управления автомобилем на практике – на специальной трассе.

Лучший автомобилист со стажем представит Казань на республиканских соревнованиях, которые пройдут в октябре.

К участию приглашаются жители столицы Татарстана – женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Конкурс пройдет на территории комплекса УГИБДД МВД по РТ по адресу: Оренбургский тракт, 5.

ИСТОЧНИК KP.RU