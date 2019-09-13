2019-09-13T10:20:09+03:00
Общество

В эти выходные три района Казани оставят без света

Причина отключений в плановом ремонте и техобслуживании на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Олеся ФЕОФИЛОВАФото: Олеся ФЕОФИЛОВА
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Так, 14 сентября с 8.00 до 20.00 обесточат дома в Московском районе по адресам: ул.Блюхера, 4, 9, 9а (детский сад №107), ул.Восход, 2, 5, ул.Соловецких Юнг, 21 (детский сад №282), 29 (детский сад №107), ул.Шамиля Усманова, 11 (гимназия №2) 11а, 11б,11в, 11г (детский сад, гимназия №2), ул.Энергетиков, 12.

Также в эту субботу, только с 8.00 до 18.00, без света оставят дома в Приволжском районе: ул.Братьев Касимовых, 16, 18, ул.Камая, 9, 15, 15а, 17, ул.Мавлютова, 8/20, 10, 40, 46, 48, ул.Магистральная, 34, ул.Парина, 6.

На это же время электричество отключат в поселке Вознесенское Советского района по улицам: Бишек, Верная, Вишневая, Вознесенская, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Камская, Карлыгач, Нардуган, Парканат, Праздничному переулку, улицам Профсоюзная, Радужная, Старательному переулку, улицам Тузганак, Туманная и Якташлар. Без него оставят и дома в поселке Привольный, расположенные по улицам Икмякле, Ореховая и Уракчи.

Далее в воскресенье с 8.00 до 18.00 в Приволжском районе света не будет по адресам: ул.Авангардная, 163, 165, 167, 167а, 171, 171а, ул.Фучика, 99а, 105, 107, 109.

ИСТОЧНИК KP.RU

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