В Татарстане пожарные вынесли из горящего гаража баллоны с пропаном

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-13T09:02:35+03:00

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Пожар в домохозяйстве жителя села Старое Дрожжаное Дрожжановского района республики произошел 12 сентября в 11.55. Когда на место прибыли пожарные, то горели надворные постройки по всей площади - гараж и сарай под одной крышей, на площади 120 квадратных метров. Огнеборцев встретил хозяина дома, который рассказал, что в гараже и в сарае находятся газовые баллоны. Создалась угроза взрыва газовых баллонов, распространения пожара на жилые дома.

Благодаря четким и профессиональным действиям пожарных удалось вынести четыре баллона с пропаном и кислородом.

- В результате пожара огнём уничтожена кровля и обгорели стены сарая и гаража с внутренней стороны на площади 120 "квадратов", - сообщили в МЧС Татарстана. - Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU