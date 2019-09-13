В Казани приставы снесли незаконные ангары
Владелец теперь оплатит работу по демонтажу объектов
Сносили ангары принудительно приставыФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:
В столице Татарстана по решению суда было необходимо снести два незаконно построенных склада ангарного типа, которые находились на улице Мамадышский тракт в Советском районном суде Казани. Собственник добровольно исполнять решение суда не стал, и за дело приступили судебные приставы.
Снос ангаров, которые в свое время были возведены для хранения материалов по изготовлению мебели, прошел в принудительном порядке.
Теперь владелец ангаров будет оплачивать работы по сносу его недвижимости, которые были оплачены за счет городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU