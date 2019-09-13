В Казани приставы снесли незаконные ангары

СЕГОДНЯ 08:37 2019-09-13T08:39:20+03:00

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В столице Татарстана по решению суда было необходимо снести два незаконно построенных склада ангарного типа, которые находились на улице Мамадышский тракт в Советском районном суде Казани. Собственник добровольно исполнять решение суда не стал, и за дело приступили судебные приставы.

Снос ангаров, которые в свое время были возведены для хранения материалов по изготовлению мебели, прошел в принудительном порядке.

Теперь владелец ангаров будет оплачивать работы по сносу его недвижимости, которые были оплачены за счет городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU