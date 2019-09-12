Серия "ретро-четвергов" в Казани завершится уже сегодня

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-12T19:03:42+03:00

Заключительный в этом году сеанс стартует в 20.00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» завершается серия кинопоказов в рамках проекта «Ретро-четверг». Последний фильм, который горожане смогут увидеть на летней эстраде «Ракушка» в нынешнем сезоне, – комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».

Начало киносеанса запланировано на 20.00, вход – свободный, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.

Напомним, в общественных пространствах Казани завершается летний сезон. Для жителей и гостей города подготовлено множество разнообразных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU