Серия "ретро-четвергов" в Казани завершится уже сегодня
Заключительный в этом году сеанс стартует в 20.00
Сегодня покажут фильм "Берегись автомобиля".
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Сегодня в казанском парке «Крылья Советов» завершается серия кинопоказов в рамках проекта «Ретро-четверг». Последний фильм, который горожане смогут увидеть на летней эстраде «Ракушка» в нынешнем сезоне, – комедия Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».
Начало киносеанса запланировано на 20.00, вход – свободный, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов.
Напомним, в общественных пространствах Казани завершается летний сезон. Для жителей и гостей города подготовлено множество разнообразных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU