2019-09-12T16:22:57+03:00
Происшествия

Мошенники обманули девятерых жителей Чувашии почти на миллион рублей

Предлоги были разные, но итог один - люди теряли свои сбереженья
Владимир КРУПСКИЙ
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Люди теряли от 3 до 150 тысяч.Люди теряли от 3 до 150 тысяч.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жители Чувашии продолжают попадаться на уловки мошенников. Еще в июне 47-летний житель Новочебоксарска за возможность получить приз заплатил интернет-мошенникам 9 тысяч рублей, но остался без выигрыша и денег.

Накануне мужчине позвонила девушка и, представившись работником страховой компании, предложила компенсировать потерянную сумму. Для возврата денег ему нужно было создать электронный кошелек и внести в него 10 тысяч рублей. Выполняя все телефонные указания специалиста компании, мужчина перевел на незнакомые банковские счета еще 12 тысяч рублей.

Житель Чебоксар, выставив на продажу квартиру, потерял 147 тысяч рублей. Мужчине позвонила женщина и после недолгой беседы предложила перечислить ему на банковскую карту 100 тысяч в качестве предоплаты за жилье. Чебоксарец взял имеющиеся у него банковские карты и, набирая под диктовку предполагаемой покупательницы различные комбинации в ближайшем банкомате, перевел на чужие счета 147 тысяч рублей.

Двое чебоксарцев и жительница Новочебоксарска, поверив телефонным звонкам якобы работников служб безопасности банковских учреждений, которые обещали защитить их счета от несанкционированных взломов, назвали им реквизиты своих карт и приходящие на телефон смс-пароли, после чего все имеющиеся средства были моментально списаны мошенниками.

Обещая компенсировать потерянные еще в 90-х годах вклады в финансовую пирамиду «МММ», телефонные мошенники похитили у 68-летней пенсионерки из Новочебоксарска 117 тысяч рублей.

59-летняя жительница Цивильска, поверив по телефону сотруднику кредитно-банковского учреждения, которая предложила подарочный сертификат на 450 тысяч рублей в качестве компенсации за ранее приобретенную косметику, потеряла 45 тысяч рублей.

21-летняя жительница Шумерли перечислила 3000 рублей предоплаты за щенка породы мопс, объявление о продаже которого увидела в Интернете, после чего и продавец, и объявление исчезли.

В настоящее время полицейские устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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