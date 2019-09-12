От укусов клещей в 2019 году пострадали более 10 тысяч человек
В этом году в Татарстане клещи проявляли, да и продолжают проявлять, серьезную активность. Так, в 2019 году за медицинской помощью из-за укусов насекомых 10052 человека. По данным медиков, этот показатель на уровне среднемноголетних показателей.
Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике не зарегистрировано, выявлено 27 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Продолжается контроль за проведением вакцино- и серопрофилактики клещевого вирусного энцефалита. В текущем году в республике привито против КВЭ 8422 человека, получили противоклещевой иммуноглобулин 1763 пострадавших от укусов клещей.
ИСТОЧНИК KP.RU