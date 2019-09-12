От укусов клещей в 2019 году пострадали более 10 тысяч человек

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-12T17:17:16+03:00

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В этом году в Татарстане клещи проявляли, да и продолжают проявлять, серьезную активность. Так, в 2019 году за медицинской помощью из-за укусов насекомых 10052 человека. По данным медиков, этот показатель на уровне среднемноголетних показателей.

Случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом в республике не зарегистрировано, выявлено 27 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Продолжается контроль за проведением вакцино- и серопрофилактики клещевого вирусного энцефалита. В текущем году в республике привито против КВЭ 8422 человека, получили противоклещевой иммуноглобулин 1763 пострадавших от укусов клещей.

ИСТОЧНИК KP.RU