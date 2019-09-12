«Ак Барс» поднимет именной стяг Билялетдинова перед первым домашним матчем сезона

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-12T15:47:43+03:00

Изменить размер текста: A A

13 сентября казанский «Ак Барс» в первом домашнем матче нового сезона сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Перед началом встречи казанцы проведут чествование легенды клуба, бывшего тренера «Барсов», Зинэтулы Билялетдинова. Как сообщили в пресс-службе клуба, под своды «Татнефть Арены» поднимут его именной тренерский стяг.

Напомним, что Билялетдинов возглавлял «Ак Барс» в сезонах с 2004 по 2011 и с 2014 по 2019. При нем казанцы завоевывали Кубок Гагарина трижды и становились чемпионом России в 2006 году.

Зинэтула Билялетдинов покинул пост после прошлого сезона, а новым тренером «Барсов» стал Дмитрий Квартальнов.

ИСТОЧНИК KP.RU