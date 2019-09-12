2019-09-12T13:39:56+03:00
Общество

В Татарстане будет строиться новое военное судно

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Фото: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.Фото: Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан.
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11 сентября на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького состоялась торжественная церемония закладки корпуса малого ракетного корабля. Это уже пятый корабль из серии «Каракурт». Приказом Главнокомандующего ВМФ России ему присвоено имя «Тайфун».

Назначение кораблей серии - ведение боевых действий в ближней морской зоне, а также участие в выполнении задач мирного времени. Судна вооружены модернизированной 76,2-мм артустановкой АК-176МА, зенитными арткомплексами АК-630М и ударным ракетным комплексом «Калибр-НК».

Всего планируется поставить на наш флот до 23 таких малых ракетных кораблей (МРК). Татарстанский завод - не единственное предприятие, занимающееся строительством «Каракуртов». Также в проекте участвует Средне-Невский судостроительный завод. А в дальнейшем решено привлечь Амурский судостроительный завод и «Восточную верфь».

Как заявляет главком Военно-морского флота России адмирал Николай Евменов, серийное строительство МРК наряду со строительством патрульных кораблей, противоминных кораблей и кораблей крупного водоизмещения позволяет России иметь самодостаточные подводные силы.

Малые ракетные корабли серии «Каракурт», с развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов, смогут работать самостоятельно или в составе корабельных групп. По мнению военных экспертов, своей ударной мощью они опережают все современные аналоги.

Технические характеристики МРК: водоизмещение - 800 тонн, длина корпуса - 67 метров, ширина - 11 метров. Скорость - 30 узлов, дальность плавания - 2500 миль, автономность - 15 суток.

В торжественных мероприятиях по закладке пятого малого ракетного корабля приняли участие представители правительства РТ, Министерства обороны РФ, Главного комитета ВМФ, администрации Зеленодольского муниципального района, руководства АО «Холдинговая компания «Ак Барс», АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» и другие заинтересованные лица.

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