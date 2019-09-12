2019-09-12T14:17:02+03:00
Общество

Более 55 тысяч юных ульяновцев отдохнули в оздоровительных лагерях

Всего дети могли провести время в 517 подобных объектах
Владимир КРУПСКИЙ
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Всего летом проведено 158 профильных и тематических смен.Всего летом проведено 158 профильных и тематических смен.
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В Ульяновской области подвели итоги оздоровительной кампании.Так, летом дети могли отдохнуть в 517 лагерях. В их числе 31 загородный оздоровительный лагерь сезонного или круглогодичного действия, 407 школьных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, 58 детских лагерей труда и отдыха, 17 лагерей палаточного типа и четыре профильных лагеря.

Кроме того, в текущем году в регионе расширена инфраструктура детского отдыха. Так, в Чердаклинском районе открыт новый оздоровительный лагерь «Смарт». Здесь летом уже отдохнули около 400 детей и подростков.

- Особое внимание мы уделяли качеству воспитательной работы. Всего летом проведено 158 профильных и тематических смен. В детских лагерях реализовано 1167 дополнительных образовательных программ, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, в Вешкаймском реабилитационном центре «Сосновый бор» впервые состоялась смена для 60 таких ребят из Вешкаймского, Карсунского, Майнского районов. При этом 12 человек находились там с сопровождающими их родителями, - рассказала Министр образования и науки Ульяновской области Наталья Семёнова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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