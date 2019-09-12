Шурале, Шрек и Человек-паук расскажут казанцам о любви к родному языку

СЕГОДНЯ 13:20 2019-09-12T13:20:03+03:00

На одной сцене с героями татарских сказок окажутся герои зарубежных мультфильмов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В парке имени Тинчурина покажут отрывок из спектакля «Шурале-online»

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15 сентября театр имени Карима Тинчурина покажет отрывок из спектакля «Шурале-online». Представление пройдет в парке имени Тинчурина.

Постановка создана по мотивам творчества писателя Габдуллы Тукая и татарских народных сказок. Национальные сказочные персонажи: Камыр батыр, Шурале, Баба-яга, Водяная вместе с героями зарубежных мультфильмов — Шреком и Спайдерменом – расскажут зрителям о любви к книге, родной земле и родному языку.

- Представление начнется в 12.00, - сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU