Шурале, Шрек и Человек-паук расскажут казанцам о любви к родному языку
В парке имени Тинчурина покажут отрывок из спектакля «Шурале-online»
На одной сцене с героями татарских сказок окажутся герои зарубежных мультфильмов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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15 сентября театр имени Карима Тинчурина покажет отрывок из спектакля «Шурале-online». Представление пройдет в парке имени Тинчурина.
Постановка создана по мотивам творчества писателя Габдуллы Тукая и татарских народных сказок. Национальные сказочные персонажи: Камыр батыр, Шурале, Баба-яга, Водяная вместе с героями зарубежных мультфильмов — Шреком и Спайдерменом – расскажут зрителям о любви к книге, родной земле и родному языку.
- Представление начнется в 12.00, - сообщили в пресс-службе Дирекции парков и скверов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU