2019-09-12T13:50:52+03:00
Общество

В Казани закрывается сезон "зеленого фитнеса"

Последние в этом году открытые тренировки пройдут в парке имени Горького
Владимир КРУПСКИЙ
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Акция состоится в ближайшее воскресенье.Акция состоится в ближайшее воскресенье.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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15 сентября в Казани состоится закрытие летнего сезона "Зеленого фитнеса". Открытые тренировки по различным спортивным направлениям пройдут на зеленой лужайке в парке имени Горького.

Тренеры проведут занятия по зумбе, джампинг-фитнесу, кендо. Также на площадке пройдут различные соревнования с призовым денежным фондом 70 тыс. рублей. Для участия в любительском турнире по кроссфиту и чемпионате по мягким кубикам нужно заранее зарегистрироваться.

Кроме того, участники зарядки смогут послушать лекции по теме спорта и посетить мастер-класс по здоровому питанию. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно пройти регистрацию.

Начало занятий запланировано на 16.00, сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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