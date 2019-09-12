В Казани закрывается сезон "зеленого фитнеса"
15 сентября в Казани состоится закрытие летнего сезона "Зеленого фитнеса". Открытые тренировки по различным спортивным направлениям пройдут на зеленой лужайке в парке имени Горького.
Тренеры проведут занятия по зумбе, джампинг-фитнесу, кендо. Также на площадке пройдут различные соревнования с призовым денежным фондом 70 тыс. рублей. Для участия в любительском турнире по кроссфиту и чемпионате по мягким кубикам нужно заранее зарегистрироваться.
Кроме того, участники зарядки смогут послушать лекции по теме спорта и посетить мастер-класс по здоровому питанию. Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо предварительно пройти регистрацию.
Начало занятий запланировано на 16.00, сообщают организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU