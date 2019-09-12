2019-09-12T12:57:39+03:00
Общество

В Ульяновске появится пункт наблюдения за загрязнением воздуха

Он появится в Засвияжском районе города
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Ульяновска.Фото: мэрия Ульяновска.
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В связи с многочисленными жалобами жителей Засвияжского района, поступившими 9-11 сентября, управление по охране окружающей среды направило в региональное управление Росприроднадзора письмо с просьбой принять меры по пресечению нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха.

- Жители Московского шоссе, улиц Станкостроителей и Промышленной в сети Интернет сообщили о сильном задымлении, исходящем с территории ООО «Евроизол». Данное предприятие оказывает негативное воздействие на окружающую среду и подлежит федеральному экологическому надзору, – отметил заместитель начальника управление по охране окружающей среды Кирилл Шубаров.

По информации управления по охране окружающей среды, в октябре в районе перекрёстка улиц Ефремова и Промышленной планируется начать монтаж автоматизированного пункта наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Для этого уже подготовлена бетонная площадка. Ввод пункта в эксплуатацию намечен на декабрь – после оснащения его оборудованием и тестирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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