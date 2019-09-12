2019-09-12T12:48:19+03:00
Общество

Жителей Казани зовут на выставку винограда

Она состоится 15 сентября
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Казанцев и гостей города приглашают на выставку винограда. Мероприятие на протяжении 10 лет ежегодно собирает садоводов-любителей и виноградарей Татарстана, а также соседних регионов. В этом году мероприятие намечено на 15 сентября.

В рамках выставки-ярмарки посетители смогут получить консультацию по выращиванию и уходу за садовыми культурами и виноградом, а также продегустировать и приобрести продукцию и саженцы. Проводит выставку клуб виноградарей «Казанская лоза» и Казанский федеральный университет.

- Выставка начнет работу в 10.00 по адресу: улица Рауиса Гареева, 79 корпус 1. Вход свободный, - сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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