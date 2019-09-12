Бассейн "Оргсинтез" в Казани открылся после длительного ремонта
Казанский бассейн "Оргсинтез" открылся после масштабной реконструкции и приступил к работе.
В ходе ремонта в большой чаше бассейна полностью заменили потолочные и стеновые покрытия, установили современную систему освещения, обновили систему вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха, а также систему фильтрации малых ванн. Кроме того, здесь были установлены новые аварийные системы и системы связи.
- Сейчас спортобъект приступил к работе в обычном режиме. В бассейне проходят занятия ватерпольного клуба "Синтез", абонементских групп, спортивной школы плавания "Дельта", секции подводного плавания и спортивно-оздоровительных групп. Стоимость занятий сохранилась на уровне прошлого плавательного сезона, за исключением подводного направления, - сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.
ИСТОЧНИК KP.RU