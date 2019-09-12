2019-09-12T12:05:43+03:00
Общество

Бассейн "Оргсинтез" в Казани открылся после длительного ремонта

Стоимость занятий по сравнению прошлым годом не изменилась
Владимир КРУПСКИЙ
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Бассейн начал работу в полном объеме.Бассейн начал работу в полном объеме.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Казанский бассейн "Оргсинтез" открылся после масштабной реконструкции и приступил к работе.

В ходе ремонта в большой чаше бассейна полностью заменили потолочные и стеновые покрытия, установили современную систему освещения, обновили систему вентиляции, осушения и кондиционирования воздуха, а также систему фильтрации малых ванн. Кроме того, здесь были установлены новые аварийные системы и системы связи.

- Сейчас спортобъект приступил к работе в обычном режиме. В бассейне проходят занятия ватерпольного клуба "Синтез", абонементских групп, спортивной школы плавания "Дельта", секции подводного плавания и спортивно-оздоровительных групп. Стоимость занятий сохранилась на уровне прошлого плавательного сезона, за исключением подводного направления, - сообщили в пресс-службе администрации Кировского и Московского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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