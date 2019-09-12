В Нижнекамске появятся 5 новых трамваев за 135 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:17 2019-09-12T11:17:44+03:00

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В Нижнекамске ждут обновления трамвайного парка. Так, в городе появятся сразу пять новых низкопольных трамвая 71-911 «City Star». Стоимость одного вагона оценивается в 27 миллионов рублей.

Трамвай «City Star» на 80 процентов состоит из российских деталей. Из импортного оборудования: финские двери, чешский двигатель, австрийский редуктор. Остальное – российское, поставляемое двадцатью компаниями из разных точек страны.

- В салоне несколько камер видеонаблюдения, зарядка для телефонов, комфортабельные сиденья, - рассказали в «Горэлектротранспорте». - Мы будем пускать новые вагоны по всем маршрутам, в том числе на промзону. Но в основном, конечно, трамваи будут применяться на маршруте номер 2».

Сейчас в Нижнекамске на ходу около 60 вагонов, но большая часть из них – ещё советского выпуска. По будням на работу выезжает 31 трамвай, из них 8 – низкопольных. Когда новые вагоны выйдут на линию, будет известно в ближайшие недели.

ИСТОЧНИК KP.RU