2019-09-12T10:45:09+03:00
Общество

Сезон детских барахолок в Казани завершится в ближайшее воскресенье

У жителей столицы Татарстана есть время обменять или продать игрушки и вещи
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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15 сентября в казанском парке «Калейдоскоп» пройдет последняя в нынешнем сезоне детская барахолка. Присоединиться к ней могут все желающие.

- На барахолку можно принести настольные игры, одежду, наборы для творчества и другие детские вещи. Все товары должны быть чистыми и в хорошем состоянии, - отметили в пресс-службе дирекции парков и скверов.

Вход и участие в барахолке бесплатный. Тем, кто планирует что-то продавать или обменивать, нужно зарегистрироваться. Начало мероприятия запланировано на 11.00.

Отметим, что в общественных пространствах Казани завершается летний сезон. Для жителей и гостей города подготовлено множество разнообразных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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