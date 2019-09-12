Сезон детских барахолок в Казани завершится в ближайшее воскресенье
15 сентября в казанском парке «Калейдоскоп» пройдет последняя в нынешнем сезоне детская барахолка. Присоединиться к ней могут все желающие.
- На барахолку можно принести настольные игры, одежду, наборы для творчества и другие детские вещи. Все товары должны быть чистыми и в хорошем состоянии, - отметили в пресс-службе дирекции парков и скверов.
Вход и участие в барахолке бесплатный. Тем, кто планирует что-то продавать или обменивать, нужно зарегистрироваться. Начало мероприятия запланировано на 11.00.
Отметим, что в общественных пространствах Казани завершается летний сезон. Для жителей и гостей города подготовлено множество разнообразных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU