2019-09-12T11:00:02+03:00
Происшествия

Молодой парень на "четырнадцатой" устроил аварию, в которой пострадал годовалый ребенок

Всего в этом столкновении пострадали два человека
Лика ИСАЕВА
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На место ДТП выезжали медикиНа место ДТП выезжали медикиФото: Из материалов пресс-службы
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 сентября в 11.12 в Ново-Савиновском районе столицы Татарстана на перекрестке улиц Академика Лаврентьева и Гаврилова. По предварительным данным, 18-летний неопытный водитель грубо проигнорировал дорожный знак "Уступи дорогу", выезжая на перекресток со второстепенной дороги. В результате этого его ВАЗ-2114 протаранил "Рено Дастер".

Иномарка в результате столкновения перевернулась. В салоне автомобиля на момент ДТП находились 30-летний водителя, его 29-летняя супруга и годовалый сын.

- В результате дорожно-транспортного происшествия годовалый пассажир иномарки получил травму головы, его мама - травму руки, - сообщили в ГИБДД УМВД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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