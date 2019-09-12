В Чувашии водитель на скорости врезался в дерево и погиб
Авария произошла возле села Шыгырдан в Батыревском районе республики
С места происшествияФото: МВД по Чувашской Республике
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Страшная авария произошла в 23.55 в среду, 11 сентября, на 91-м километре автодороги Калинино-Батырево-Яльчики на территории Батыревского района республики. Возле села Шыгырдан 28-летний водитель отечественного автомобиля превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет. Там он врезался в дерево и получил смертельные травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД Чувашии.
На место аварии вызывали медиков и сотрудников Госавтоинспекции. Врачи констатировали смерть водителя.
ИСТОЧНИК KP.RU
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