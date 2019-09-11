Экс-начштаба УМВД Йошкар-Олы будут судить за то, что он за взятку устроил участковым своего земляка

СЕГОДНЯ 19:25 2019-09-11T19:25:51+03:00

Полицейского уволили сразу после того, как ему предъявили обвинение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Еще в ходе следствия у бывшего полицейского арестовали имущество на сумму более 1,5 миллиона рублей

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42-летний экс-начштаба УМВД Йошкар-Олы предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в значительном размере.

Как следует из материалов уголовного дела, к его фигуранту обратился его земляк - замначальника ИВС УМВД одного из районов Краснодарского края. Его должность сократили, и он попросил полицейского начальника из столицы Марий Эл перевести его в городскую полицию общественной безопасности.

Для этого он передал взятку на сумму свыше 50 тысячи тысяч. В июне прошлого года обвиняемый получил эти деньги и устроил земляка на должность старшего участкового. Факт такой «помощи» выявили сотрудники отдела собственной безопасности МВД Марий Эл. Было возбуждено уголовное дело, расследование которого к этому моменту завершено.

- После предъявления полицейскому начальнику обвинения, его уволили. Кроме того, по ходатайству следователя на его имущество стоимостью более 1,5 миллионов рублей был наложен арест, - сообщили в СУ СКР Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU