В Набережных Челнах из-за короткого замыкания эвакуировали детсад №71
На место происшествия в срочном порядке прибыли пожарные
Фото: МЧС Татарстана
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В эту среду в Набережных Челнах в детском саду №71 сработал аварийный пожарный извещатель. На место по рангу №3 тут же выехали пожарные.
Еще до их приезда из здания руководство дошкольного учреждения эвакуировало на улицу 234 человека.
- Было установлено, что в подсобке детского сада произошло короткое замыкание стиральной машины. Открытого горения в результате этого не произошло. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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