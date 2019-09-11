В Набережных Челнах из-за короткого замыкания эвакуировали детсад №71

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-11T17:15:53+03:00

На место происшествия в срочном порядке прибыли пожарные

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В эту среду в Набережных Челнах в детском саду №71 сработал аварийный пожарный извещатель. На место по рангу №3 тут же выехали пожарные.

Еще до их приезда из здания руководство дошкольного учреждения эвакуировало на улицу 234 человека.

- Было установлено, что в подсобке детского сада произошло короткое замыкание стиральной машины. Открытого горения в результате этого не произошло. Пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU