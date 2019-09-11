2019-09-11T16:48:28+03:00
Экономика

В Татарстане с замедлением роста российской экономики решили бороться с помощью крупных инвестиционных проектов

Работа по их привлечению в республику будет продолжена – подготовлена заявкана создание еще одной ОЭЗ
Олег ЛУГОВОЙ
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Планируется, что будущая особая экономическая зона принесет в республику инвестиций на 67,9 миллиарда рублей.Планируется, что будущая особая экономическая зона принесет в республику инвестиций на 67,9 миллиарда рублей.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В эту среду прошло заседание Кабмина Татарстана, посвященное прогнозу социально-экономического развития региона на 2020-2024 годы.

- Наряду с замедлением динамики в мировой экономике, в стране также отмечается тенденция сдержанного экономического роста. По итогам января-июля темп роста валового внутреннего продукта страны составил 100,9% к уровню соответствующего периода прошлого года. Рост ВРП республики за этот же период составил 100,8%, - отметил на заседании премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

По его мнению, для дальнейшего роста экономической активности в республике сюда необходимо продолжить привлекать инвесторов с крупными проектами, в том числе и инновационными, а также повысить в регионе эффективности производства и расширить присутствие местных товаров на рынках.

Большим подспорьем здесь видится, в частности, развитие особых экономических зон (ОЭЗ). Так, в этом году Татарстан подготовил заявку на создание у себя еще одной ОЭЗ. Она будте промышленного-производственного типа «АлмА». Планируется, что к 2025 году объем инвестиций от ее основных резидентов достигнет 67,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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