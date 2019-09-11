На прошлой неделе казанцы для своих детей выбрали имена: Тигран, Герман, Яромир и Гамлет

СЕГОДНЯ 15:48 2019-09-11T15:48:24+03:00

Всего с 2 по 8 сентября, в городе было официально зарегистрировано рождение 480 детей. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В городском ЗАГСе подвели традиционные итоги и составили рейтинг

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Так, согласно данным специалистов ЗАГСа столицы Татарстана, на прошлой неделе – с 2 по 8 сентября, в городе было официально зарегистрировано рождение 480 детей. Из них 232 – это мальчики, а 248 - девочки.

Не забыли про уже традиционный рейтинг имен, которые казанцы выбрали для своих новорожденных детей.

Например, в список самых популярных на прошлой неделе попали: Алиса, Карим, Ева, Милана, Самир, Азалия, Артур, Амелия и Лейла.

В свою очередь, в рейтинг самых редких имен вошли: Тигран, Герман, Бэлла, Инга, Яромир, Гамлет, Теона, Таяна и Ильдан.

ИСТОЧНИК KP.RU