На прошлой неделе казанцы для своих детей выбрали имена: Тигран, Герман, Яромир и Гамлет
Так, согласно данным специалистов ЗАГСа столицы Татарстана, на прошлой неделе – с 2 по 8 сентября, в городе было официально зарегистрировано рождение 480 детей. Из них 232 – это мальчики, а 248 - девочки.
Не забыли про уже традиционный рейтинг имен, которые казанцы выбрали для своих новорожденных детей.
Например, в список самых популярных на прошлой неделе попали: Алиса, Карим, Ева, Милана, Самир, Азалия, Артур, Амелия и Лейла.
В свою очередь, в рейтинг самых редких имен вошли: Тигран, Герман, Бэлла, Инга, Яромир, Гамлет, Теона, Таяна и Ильдан.
ИСТОЧНИК KP.RU
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